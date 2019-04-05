ЦВК залишилося опрацювати протоколи двох округів

Центральній виборчій комісії (ЦВК) на виборах 2019 залишилося опрацювати протоколи двох округів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Центрвиборчкому.

Повідомляється, що на засіданні ЦВК було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій ще 9 територіальних виборчих округів. Таким чином, на 5 квітня 2019 Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування на 197 округах з 199.

Крім того, станом на сьогодні вже прийняли протоколи про підрахунок голосів на всіх дільницях виборчого округу.

"ЦВК вже прийняла до розгляду всі протоколи закордонного виборчого округу та також сьогодні-завтра буде складено протокол про голосування на ньому, який також буде залучений до загального протоколу. Голоси виборців у закордонному виборчому окрузі будуть враховані", - підкреслив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував впровадити цифрове голосування для підвищення явки на виборах на закордонному окрузі. Він також в черговий раз зазначив, що в 2014 році явка на закордонному окрузі перевищила 70 тис. виборців, а в 2019 була на рівні 56 тис.

Зазначимо, у першому турі виборів 2019 на закордонному окрузі переміг чинний президент Петро Порошенко з результатом 38,93%. На другому місці опинився Володимир Зеленський з результатом 26,01%.