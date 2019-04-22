ЦИК осталось обработать 5% протоколов

Результаты второго тура выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала 95% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По результатам подсчетов 95,6% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, 73,17% украинцев отдали за него голоса. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,50% украинских граждан.

Напомним, утром были опубликованы результаты выборов за границей. На зарубежных участках большинство голосов получил Порошенко - 54,73%. Он победил на участках в 45 странах, в частности, в Австрии, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Британии и США.

В то же время Зеленский на этом округе набрал 43,78% голосов избирателей. Ему досталось большинство в 24 странах, среди которых Грузия, Беларусь, Польша, Словакия и страны Балтии.

Отметим, как сообщили РБК-Украина источники в окружении Порошенко, он возглавит партийный список на выборах в Верховную раду.