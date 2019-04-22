ЦВК залишилося обробити 10% протоколів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проміжні результати виборів 2019 закріплюють перемогу Зеленського

Результати другого туру виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала більше 90% протоколів станом на 08:20. Відповідні дані оприлюднено на сайті комісії.

За результатами підрахунків 90,25% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, 73,18% українців віддали за нього голоси. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,49% українських громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, голосування у другому турі виборів президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки). Голосування там завершилося о 06:00 понеділка, 22 квітня.

Нагадаємо, у другому турі виборів 2019 Україні понад 11 млн виборців не прийшли голосувати, тоді як в першому голосувати не прийшли понад 10 млн.

Відзначимо, раніше заступник глави ЦВК Євген Радченко заявив, що Центральна виборча комісія може оголосити результати виборів шостого президента України до кінця квітня. Радченко пояснив, що оголошення офіційних результатів виборів може затягнутися через вихідні з нагоди весняних свят, зокрема - Великодня (28 квітня, - ред.).