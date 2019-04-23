ЦИК опубликовал данные 100% протоколов

Результаты второго тура выборов 2019: Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский обошел Порошенко на специальных участках для военнослужащих в зоне ООС на Донбассе. В частности, там кандидат набрал почти на 300 голосов больше, чем его оппонент.

В ОБСЕ уже заявили, что выборы были конкурентными и проводились с уважением основных свобод. Специальный координатор и руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели подчеркнул, что миссия была свидетелем демократической передачи власти в Украине. По его словам, победа Зеленского открывает путь для возобновления усилий по продвижению необходимых реформ.

Добавим также, ЦИК принял протоколы с "мокрыми печатями" 69 окружных избиркомов.