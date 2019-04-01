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ЦИК опубликовал данные подсчета 60% голосов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 10:06
ЦИК опубликовал данные подсчета 60% голосов
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Промежуточные итоги выборов 2019 выводят во второй тур Зеленского и Порошенко

Подсчет результатов выборов 2019 по состоянию на 10:03 показывает выход во второй тур Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко. Соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По данным подсчета 60,28% протоколов, Зеленский набирает 30,36% голосов. Далее идут Петр Порошенко (16,40%) и Юлия Тимошенко (13,08%). Юрий Бойко набирает 11,58% голосов, Анатолий Гриценко - 7,07%.

Напомним, ранее гражданская сеть ОПОРА назвала наиболее массовые нарушения на выборах 2019. По словам координатора Ольги Айвазовской, наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

До этого РБК-Украина писало, что, по данным Министерства внутренних дел Украины, день голосования на выборах президента прошел спокойно. Работа правоохранителей не прекращалась даже после закрытия участков. Всего было зарегистрировано 1927 заявлений и сообщений о нарушениях.

 

Появились данные подсчета 55% протоколов
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