ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК опублікувала дані підрахунку 60% голосів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 10:06
ЦВК опублікувала дані підрахунку 60% голосів
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Проміжні результати виборів 2019 виводять у другий тур Зеленського і Порошенка

Підрахунок результатів виборів 2019 станом на 10:03 показує вихід до другого туру Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка. Відповідні дані оприлюднено на табло в Центральній виборчій комісії (ЦВК) через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За даними підрахунку 60,28% протоколів, Зеленський набирає 30,36% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко (16,40%) і Юлія Тимошенко (13,08%). Юрій Бойко набирає 11,58% голосів, Анатолій Гриценко - 7,07%.

Нагадаємо, раніше громадянська мережа ОПОРА назвала найбільш масові порушення на виборах 2019. За словами координатора Ольги Айвазовської, найбільш масовими були розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня.

До цього РБК-Україна повідомляло, що, за даними Міністерства внутрішніх справ України, день голосування на виборах президента пройшов спокійно. Робота правоохоронців не припинялася навіть після закриття дільниць. Всього було зареєстровано 1927 заяв та повідомлень про порушення.

 

З'явилися дані підрахунку 55% протоколів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіявыборырезультаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся