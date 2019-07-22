ЦИК опубликовал данные более 15% протоколов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Со значительным отрывом лидирует партия "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета более 15% протоколов на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 16,29% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 41.82%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.43%

"Европейская солидарность" - 8.64%

"Батькивщина" - 8.47%

Партия "Голос" - 6.29%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко сейчас имеет лишь 4.34% голосов.

Напомним, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.

Данные первого Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, свидетельствуют, что больше всего голосов набирают следующие политические силы: "Слуга народа" - 44,2%; "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%; "Европейская солидарность" - 8,8%; "Батькивщина" - 7,4% и "Голос" - 6,5%

Как писало РБК-Украина, по данным ЦИК окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%.

Добавим также, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в день голосования на выборах в Раду 21 июля системных нарушений зафиксировано не было. По его словам, в ходе выборов ни один человек не пострадал.