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ЦВК опублікувала дані понад 15% протоколів

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 03:55
ЦВК опублікувала дані понад 15% протоколів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зі значним відривом лідирує партія "Слуга народу"

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 15% протоколів на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

ЦВК опублікувала дані понад 15% протоколів

За результатами підрахунку 16,29% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

  • "Слуга народу" - 41.82%
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 12.43%
  • "Европейская солидарность" - 8.64%
  • "Батьківщина" - 8.47%
  • "Європейська солідарність" - 8.%
  • Партія "Голос" - 6.29%

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка зараз має лише 4.34% голосів.

Нагадаємо, на виборах до Верховної ради 21 липня по партійним спискам 5%-ий бар'єр долають п'ять політичних сил.

Дані першого Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центр Разумкова та КМІС, свідчать, що найбільше голосів набирають такі політичні сили: "Слуга народу" - 44,2%; "Опозиційна платформа - За життя" - 11,4%; "Європейська солідарність" - 8,8%; "Батьківщина" - 7,4% і "Голос" - 6,5%

Як писало РБК-Україна, за даними ЦВК остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%.

Додамо також, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в день голосування на виборах до Ради 21 липня системних порушень зафіксовано не було. За його словами, в ході виборів жодна людина не постраждала.

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