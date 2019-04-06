ЦИК может огласить результаты выборов завтра

В воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет заседание, на котором может объявить результаты выборов президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, заседание Центризбиркома, на котором могут объявить результаты выборов, состоится завтра около 12:00.

"7 апреля, ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предполагается установление официальных результатов очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в заявлении ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком до конца суток, 6 апреля, ожидает бумажные протоколы с уточнениями результатов выборов президента еще от двух окружных избирательных комиссий.

Кроме того, в течение пятницы, 5 апреля, члены Центральной избирательной комиссии отправили на уточнение еще 13 протоколов о результатах выборов в Украине. ЦИК 5 апреля приняла от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями.

Как писало РБК-Украина, небольшие несоответствия, выявленные в бумажных протоколах окружных избирательных комиссий, не должны повлиять на результаты голосования на выборах в Украине.