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ЦИК одобрил предложение по совершенствованию Избирательного кодекса

Новости » Политика     11.11.2019 - 19:12
ЦИК одобрил предложение по совершенствованию Избирательного кодекса
Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

ЦИК одобрил предложения Владимира Зеленского

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в понедельник, 11 ноября, одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, с целью надлежащего совершенствования положений Избирательного кодекса по результатам обобщения практики проведения выборов, учитывая наработки рабочей группы при подкомитете по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства комиссия одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса, возвращенного с предложениями президента Украины для повторного рассмотрения Верховной радой Украины.

Напомним, замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что во фракции "Слуга народа" планируют, что новый избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца года и начнет действовать с 1 января 2020 года.

Добавим, что в сентябре Зеленский ветировал новый избирательный кодекс.

Также ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о необходимости изменений в Избирательный кодекс, поддержав идею снижения проходного барьера в парламент для партий.

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Новости Украины выборыкодексЦентральная избирательная комиссия
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