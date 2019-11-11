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ЦВК схвалила пропозицію щодо вдосконалення Виборчого кодексу

Новини » Політика     11.11.2019 - 19:12
ЦВК схвалила пропозицію щодо вдосконалення Виборчого кодексу
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

ЦВК схвалила пропозиції Володимира Зеленського

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в понеділок, 11 листопада, схвалила пропозиції щодо вдосконалення Виборчого кодексу України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, з метою належного вдосконалення положень Виборчого кодексу за результатами узагальнення практики проведення виборів, враховуючи напрацювання робочої групи при підкомітеті з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення Виборчого кодексу, повернений з пропозиціями президента України для повторного розгляду Верховною радою України.

Нагадаємо, заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що у фракції "Слуга народу" планують, що новий виборчий кодекс з зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнятий до кінця року і почне діяти з 1 січня 2020 року.

Додамо, що у вересні Зеленський ветував новий виборчий кодекс.

Також раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив про необхідність змін у Виборчий кодекс, підтримавши ідею зниження прохідного бар'єру в парламент для партій.

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Новини України выборыкодексЦентральна виборча комісія
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