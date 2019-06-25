ЦИК обязали зарегистрировать партию Саакашвили на выборы

Суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистировать партию Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию суда в Facebook Саакашвили.

"Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идем на выборы", - написал Саакашвили.

О победе в суде сообщил и соучредитель партии Давид Сакварелидзе.

"РНС МС ("Рух новых сил Михаила Саакашвили", - ред.) выиграл суд!!! Идем в ЦИК!!!" - написал он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июня, отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, представленных в списке партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Раду-2019.

В частности, кандидатам от партии Саакашвили было отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук объяснила отказ тем, что рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не мог быть осуществлен.

Она подчеркнула, что проведение внеочередного съезда партии Саакашвили 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты состоялось в нарушение требований устава этой партии.