ЦВК зобов'язали зареєструвати партію Саакашвілі на вибори

Суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) зареєструвати партію Михайла Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію суду в Facebook Саакашвілі.

"Ми перемогли. Суд нас підтримав. Ми йдемо на вибори", - написав Саакашвілі.

Про перемогу в суді повідомив і співзасновник партії Давид Сакварелідзе.

"РНС МС ("Рух нових сил Михаїла Саакашвілі", - ред.) виграв суд!!! Йдемо в ЦВК!!!" - написав він.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, представлених у списку партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Раду-2019.

Зокрема, кандидатам від партії Саакашвілі було відмовлено у реєстрації в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук пояснила відмову тим, що розгляд 8 травня 2019 року на засіданні політичної ради партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" питань, пов'язаних із участю партії у позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Вона підкреслила, що проведення позачергового з'їзду партії Саакашвілі 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати відбулося з порушенням вимог статуту цієї партії.