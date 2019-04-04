ЦИК объявит официальную позицию по дебатам Зеленского и Порошенко

Центральная избирательная комиссия объявит официальную позицию по поводу проведения дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Радченко отметил, что с позицией комиссии можно будет ознакомиться на сайте ЦИК.

"Официальная позиция ЦИК по поводу проведения дебатов будет объявлена ​​дополнительно. Сообщения в СМИ по поводу дебатов очень сильно различаются. Именно поэтому официальная позиция ЦИК будет. Вы сможете с ней ознакомиться на сайте ЦИК", - заявил замглавы Центризбиркома.

По его словам, ЦИК объявит о позиции относительно дебатов не ранее завершения принятия бумажных протоколов от ОИК.

"До тех пор, пока идет непрерывное заседание, я не уверен что оно (решение о позиции ЦИК, - ред,) появится сегодня... По поводу того, как будут организовываться дебаты, я вас отсылаю к статье 62 закона "О выборах президента Украины". Закон определяет дебаты с одной стороны как форму агитации, с другой стороны - как форму дебатов. Поэтому подчеркиваю, что это может быть как две совершенно разные формы, так и одна. Как одно, так и другое", - добавил Радченко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко готов перед дебатами с оппонентом Владимиром Зеленским пройти медицинское обследование.

Как писало РБК-Украина ранее, Национальная общественная телерадиокомпания Украины начинает переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко.