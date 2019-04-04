ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НОТУ начала переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 11:14
НОТУ начала переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко
Фото: глава НОТУ Зураб Аласания (РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко должны оплатить из госбюджета

Национальная общественная телерадиокомпания Украины начинает переговоры по дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил глава правления НОТУ "UA: Суспільне" Зураб Аласания.

Аласания отметил, что "Суспільне" готово провести дебаты.

"Согласие обоих кандидатов есть, теперь остается ЦИК, который все это должен согласовать и по закону - оплатить из государственного бюджета. Так же начинаем переговоры со всеми сторонами", - отметил он.

НОТУ начала переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко

 

Напомним, ранее в НОТУ заявили, что у них есть техническая возможность провести трансляцию дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский". В частности, у телеканала "UA: Перший" есть возможность организовать трансляцию со стадиона, однако решение о дебатах на стадионе должна принять Центральная избирательная комиссия.

Накануне Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с Порошенко, однако выдвинул ряд условий. В частности, он выступил за проведение дебатов на стадионе и за медицинскую экспертизу перед ними.

В ответ Порошенко согласился на дебаты на НСК.

"Они могут проходить на базе "Суспільного" телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - отметил он.

Зеленский назвал приоритеты во внешней политике
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Владимир ЗеленскийПорошенко Петрвыборыдебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь