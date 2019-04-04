ЦВК оголосить офіційну позицію щодо дебатів Зеленського та Порошенка

Центральна виборча комісія оголосить офіційну позицію щодо проведення дебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Радченко зазначив, що з позицією комісії можна буде ознайомитися на сайті ЦВК.

"Офіційна позиція ЦВК з приводу проведення дебатів буде оголошена додатково. Повідомлення у ЗМІ з приводу дебатів дуже сильно різняться. Саме тому офіційна позиція ЦВК буде. Ви зможете з нею ознайомитись на сайті ЦВК", - заявив замголови Центрвиборчкому.

За його словами, ЦВК оголосить про позицію щодо дебатів не раніше завершення прийняття паперових протоколів від ОВК.

"До того часу, поки йде безперервне засідання, я не впевнений що воно (рішення щодо позиції ЦВК, - ред,) з'явиться сьогодні... З приводу того, як будуть організовуватися дебати, я вас відсилаю до статті 62 закону "Про вибори президента України". Закон визначає дебати з одного боку як форму агітації, з іншого боку - як форму дебатування. Тому наголошую на тому, що це може бути як дві абсолютно різні форми, так і одна. Як одне, так й інше", - додав Радченко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко готовий перед дебатами з опонентом Володимиром Зеленським пройти медичне обстеження.

Як писало РБК-Україна раніше, Національна громадська телерадіокомпанія України розпочинає переговори щодо дебатів Зеленського і Порошенка.