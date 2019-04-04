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ЦВК оголосить офіційну позицію щодо дебатів Зеленського та Порошенка


ЦВК оголосить про позицію щодо дебатів не раніше завершення прийняття паперових  протоколів від ОВК

Центральна виборча комісія оголосить офіційну позицію щодо проведення дебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Радченко зазначив, що з позицією комісії можна буде ознайомитися на сайті ЦВК.

"Офіційна позиція ЦВК з приводу проведення дебатів буде оголошена додатково. Повідомлення у ЗМІ з приводу дебатів дуже сильно різняться. Саме тому офіційна позиція ЦВК буде. Ви зможете з нею ознайомитись на сайті ЦВК", - заявив замголови Центрвиборчкому.

За його словами, ЦВК оголосить про позицію щодо дебатів не раніше завершення прийняття паперових  протоколів від ОВК.

"До того  часу, поки йде безперервне засідання, я не впевнений що воно (рішення щодо позиції ЦВК, - ред,) з'явиться сьогодні... З приводу того, як будуть організовуватися дебати, я вас відсилаю до статті 62 закону "Про вибори президента України". Закон визначає дебати з одного боку як форму агітації, з іншого боку - як форму дебатування. Тому наголошую на тому, що це може бути як дві абсолютно різні форми, так і одна. Як одне, так й інше", - додав Радченко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко готовий перед дебатами з опонентом Володимиром Зеленським пройти медичне обстеження.

Як писало РБК-Україна раніше, Національна громадська телерадіокомпанія України розпочинає переговори щодо дебатів Зеленського і Порошенка.

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