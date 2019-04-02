Тимошенко не будет обжаловать результаты выборов

Фото: Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в фальсификации президентских выборов, но в суд не пойдет. Об этом Тимошенко заявила во время пресс-конференции 2 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Эти выборы были превращены в фарс. Президентом Петром Порошенко, что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы. Они были искажены... Я бы хотела сделать заявление: выборы сфальсифицированы Порошенко. Он не должен быть во втором туре. Он туда прорвался нечестным путем ... Но мы не пойдем в суд", - заявила Тимошенко.

По ее словам, на выборах в Украине были применены определенные технологии. В частности, Тимошенко напомнила о регистрации 39 кандидатов в президенты, а также заявила о подкупе, который, по ее словам, проводился и из бюджета, и вне бюджета.

При этом Тимошенко заявила, что не будет созывать акции протеста после первого тура президентских выборов.

"Любое поднятие людей на акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет против Украины войну. Мы не являемся сторонниками такой политики. Я уважаю голосования людей и их выбор. Мы защищали и будем защищать этот выбор", - сказала Тимошенко.

Как известно, Центральной избирательной комиссии осталось обработать чуть более одного процента протоколов голосования, но победители первого тура президентских выборов 2019 уже определились. Согласно предварительным результатам, во второй тур выходят комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленский набирает 30,26% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15,92% голосов и Юлия Тимошенко - 13,39%. Топ-5 кандидатов замыкают Юрий Бойко (11,65%) и Анатолий Гриценко (6,92%).

По результатам подсчета, на данный момент Тимошенко лидирует в Ивано-Франковской области (22,49%).