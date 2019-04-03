В ЦИК объяснили, почему не поступили подсчеты голосов с последнего участка

Последний участок, из-за которого до сих пор подсчитано только 99,99% протоколов на выборах 2019, это Обухов Киевской области. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, комиссия не может должным образом оформить протокол.

"Последний - это 94-й избирательный округ - Обухов. Предварительно, к нам поступила информация, что комиссия просто не может собраться и надлежащим образом оформить протокол", - сообщил Радченко.

Он подчеркнул, что ЦИК будет пытаться помочь оформлению протокола с последнего участка.

"Сейчас другой заместитель ЦИК работает над этим вопросом. Мы ожидаем очень быстро окончательную эту 0,01%", - добавил Радченко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет получить все протоколы о результатах выборов 2019 4-5 апреля. При этом в комиссии не исключают, что могут завершить и 6 апреля.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе подсчета результатов выборов 2019 получила протоколы с мокрыми печатями от 103 окружных избирательных комиссий. Отметим, всего в Украине 199 ОИК. Объявить официальные результаты первого тура выборов обещают до 10 апреля.