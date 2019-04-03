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ЦИК сможет получить все протоколы 4-5 апреля

Новости » Выборы 2019    03.04.2019 - 18:41
ЦИК сможет получить все протоколы 4-5 апреля
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом в ЦИК не исключают, что процесс может затянуться

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет получить все протоколы о результатах выборов 2019 4-5 апреля. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом в ЦИК допускают, что могут завершить и 6 апреля.

"Боюсь давать прогнозы. Если все пойдет так, как сейчас, то мы завершим 4-5 апреля, возможно 6-го числа. Но если будут жалобы, судебные обжалования, то, конечно, процесс может затянуться. Но мы сильно надеемся, что незначительно", - сообщил Радченко.

В ЦИК продолжается непрерывное заседание по получению от ОИК бумажных протоколов с мокрыми печатями о результатах голосования.

Напомним, ЦИК по состоянию на 16:00 3 апреля 2019 года принял протоколы об итогах голосования на выборах 2019 почти половины окружных избирательных комиссий, а именно от 97 территориальных избирательных округов.

Отметим, ЦИК осталось принять протоколы еще от 102 ОИК, всего в Украине их 199.

Как писало РБК-Украина, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что комиссия планирует принять протоколы с результатами голосования на выборах 2019 от 50 комиссий территориальных избирательных округов.

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