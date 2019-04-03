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ЦИК получила протоколы 103 окружных избиркомов

Новости » Выборы 2019    03.04.2019 - 18:56
ЦИК получила протоколы 103 окружных избиркомов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На уточнение были отправлены 4 протоколы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе подсчета результатов выборов 2019 получила протоколы с мокрыми печатями от 103 окружных избирательных комиссий. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, процесс принятия протоколов идет быстро.

"Мы получили протоколы от ОИК 103. Сейчас доезжают еще несколько. Мы планируем сейчас начать заседание еще в 19:15. И пока что процесс принятия протоколов идет достаточно быстро", - повдіомив Радченко.

По его словам, из 103 комиссий только 4 протоколы были отправлены на уточнение.

"Это является хорошим результатом и свидетельствует о хорошей подготовке ОИК", - добавил он.

Отметим, что всего в Украине 199 ОИК. Объявить официальные результаты первого тура выборов обещают до 10 апреля.

РБК-Украина писало, что ЦИК, по состоянию на 16:00, 3 апреля 2019 года, приняла протоколы об итогах голосования 97 окружных избирательных комиссий.

Напомним, ЦИК обработала 99,99% электронных протоколов. Подсчет голосов продолжается в Киевской области (99,85%). Больше всего голосов в первом туре набрал Владимир Зеленский - 30,24%. На втором месте Петр Порошенко - 15,95%.

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