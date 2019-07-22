Выборы в Раду: ЦИК обработал 57% протоколов

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 57% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 57% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 42.47%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.91%

"Европейская солидарность" - 8.60%

"Батькивщина" - 8.02%

Партия "Голос" - 6.38%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-ный барьер.

Как писало РБК-Украина, завершилось голосование за рубежом, где победу получила партия "Европейская солидарность".

При этом на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев.

Отметим, окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Подчеркнем, такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. А вот наивысшую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%.