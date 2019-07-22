Вибори в Раду: ЦВК опрацювала 57% протоколів

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 57% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 57% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

"Слуга народу" - 42.47%

"Опозиційна платформа - За життя" - 12.91%

"Європейська солідарність" - 8.60%

"Батьківщина" - 8.02%

Партія "Голос" - 6.38%

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка на даний момент не долає 5% -ий бар'єр.

Як писало РБК-Україна, завершилося голосування за кордоном, де перемогу отримала париія "Європейська солідарність".

При цьому на позачергових виборах до Верховної ради не голосували більше 14,7 мільйонів українців.

Відзначимо, остаточна явка виборців, за даними Центрвиборчкому, на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Підкреслимо, такі показники виявилися найнижчими за всю історію парламентських виборів в Україні. А ось найвищу явку українці продемонстрували на виборах до Ради 1994 року: явка склала 75,6%.