ЦИК обработал 85% протоколов

Результаты второго тура выборов 2019 в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала 85% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По результатам подсчетов 85,56% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, 73,20% украинцев отдали за него голоса. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,46% украинских граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, голосование во втором туре выборов президента Украины за рубежом закончилось на избирательном участке в Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки). Голосование завершилось в 6 утра в понедельник, 22 апреля.

Напомним, во втором туре выборов 2019 в Украине более 11 млн избирателей не пришли голосовать, тогда как в первом голосовать не пришли более 10 млн избирателей.

Стоит отметить, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может объявить результаты выборов шестого президента Украины до конца апреля, о чем проинформировал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Радченко объяснил, что объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за выходных по случаю весенних праздников, в частности - Пасхи (28 апреля, - ред.).