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ЦИК обработал уже 70% голосов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 12:00
ЦИК обработал уже 70% голосов
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

Текущие результаты выборов 2019 закрепляют преимущество Зеленского

Результаты выборов 2019 по состоянию на 11:57 закрепляют преимущество Владимира Зеленского в первом туре. Соответствующие данные информационно-аналитической системы  "Выборы" обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным подсчета 70,03% протоколов, Зеленский набирает 30,45% голосов. На втором месте остается Петр Порошенко (16,19%), далее идет Юлия Тимошенко (13,15%). Юрий Бойко на данный момент набирает 11,55% голосов, Анатолий Гриценко - 7,05%.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков исключил массовые беспорядки после первого тура выборов 2019.

"Анализируя всю широкую информацию по стране, которую мы имеем, я не вижу, чтобы кто-то готовился или имел ресурс для дестабилизации ситуации", - пояснил Аваков. Он также подчеркнул, что подготовка правоохранителей ко второму туру вряд ли будет ли отличаться от подготовки к первому.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук уже заявила, что Центризбирком готовится ко второму туру выборов. По закону о выборах президента, если в первом туре ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, ЦИК назначит второй тур через три недели - на 21 апреля 2019 года.

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