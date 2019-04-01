ЦВК опрацювала вже 70% голосів

Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

Поточні результати виборів 2019 закріплюють перевагу Зеленського

Результати виборів 2019 станом на 11:57 закріплюють перевагу Володимира Зеленського в першому турі. Відповідні дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" оприлюднено на табло в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними підрахунку 70,03% протоколів, Зеленський набирає 30,45% голосів. На другому місці залишається Петро Порошенко (16,19%), далі йде Юлія Тимошенко (13,15%). Юрій Бойко на даний момент набирає 11,55% голосів, Анатолій Гриценко - 7,05%.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виключив масові заворушення після першого туру виборів 2019.

"Аналізуючи всю широку інформацію по країні, яку ми маємо, я не бачу, щоб хтось готувався або мав ресурс для дестабілізації ситуації", - пояснив Аваков. Він також підкреслив, що підготовка правоохоронців до другого туру навряд чи буде відрізнятися від підготовки до першого.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук вже заявила, що Центрвиборчком готується до другого туру виборів. За законом про вибори президента, якщо в першому турі жоден з кандидатів не набирає більше 50% голосів, ЦВК призначить другий тур через три тижні - на 21 квітня 2019 року.