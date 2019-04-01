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Аваков исключил беспорядки после первого тура выборов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 11:14
Аваков исключил беспорядки после первого тура выборов
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Выборы 2019, по мнению Авакова, не будут сопровождаться столкновениями

После первого тура выборов 2019 нет предпосылок для массовых беспорядков в Украине. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью lb.ua.

По его словам, в Украине нет предпосылок для возможности массовых беспорядков или столкновений.

"Не вижу, чтобы кто-то из штабов готовился к подобному. Включая ребят из охранной фирмы, которые с самого утра находятся под ЦИК… Их наняли охранять сцену. Однако анализируя всю широкую информацию по стране, которую мы имеем, я не вижу, чтобы кто-то готовился или имел ресурс для дестабилизации ситуации", - отметил Аваков.

Он также добавил, что в день голосования правоохранители зафиксировали более 2 тысяч обращений и открыли 47 уголовных дел за незаконную агитацию, фотографирование заполненных бюллетеней, попытки выноса, подкуп избирателей и так далее.

Аваков подчеркнул, что подготовка силовиков ко второму туру вряд ли будет ли отличаться от подготовки к первому.

Напомним, вчера в день выборов в Украине в районе Центральной избирательной комиссии начали собираться люди. Как пояснила нардеп от "Батькивщины" Алены Шкрум, часть из них приехала на митинг в поддержку кандидата Юлии Тимошенко. По ее словам, это были "ребята из нескольких общественных организаций".

Позже для обеспечения общественной безопасности в окрестностях Центральной избирательной комиссии стянули бойцов Национальной гвардии.

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