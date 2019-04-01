В ЦИК готовятся ко второму туру выборов

Фото: председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первый тур не выявил победителя

Центральная избирательная комиссия планирует объявить о проведении второго тура президента после подсчета результатов выборов в Украине. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Слипачук отметила, что перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, поскольку временной промежуток между первым и вторым туром является очень коротким.

"Я подчеркиваю, что уже очевидно, что будет второй тур", - сказала она.

Напомним, данные трех экзит-полов свидетельствуют, что больше всего голосов в первом туре набирают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Согласно закону о выборах президента, если в первом туре ни один из кандидатов на набирает более 50% голосов, Центральная избирательная комиссия назначит второй тур через три недели - на 21 апреля 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, подсчет результатов выборов 2019 оказывает выход до второго тура Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко. По данным подсчета 60,28% протоколов, Зеленский набирает 30,36% голосов, Петр Порошенко - 16,40%.