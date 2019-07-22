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ЦИК обработал 10% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 02:40
ЦИК обработал 10% протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент со значительным отрывом лидирует партия "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 10% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

ЦИК обработал 10% протоколов

По результатам подсчета 10% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

  • "Слуга народа" - 41.52%
  • "Оппозиционная платформа - За життя" - 12.02%
  • "Европейская солидарность" - 8.80%
  • "Батькивщина" - 8.72%
  • Партия "Голос" - 6.37%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко сейчас имеет 4.68%.

Напомним, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.

По данным первого Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы: "Слуга народа" - 44,2%; "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%; "Европейская солидарность" - 8,8%; "Батькивщина" - 7,4% и "Голос" - 6,5%               

Как писало РБК-Украина, по данным ЦИК окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%.

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