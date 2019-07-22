ЦВК опрацювала 10% протоколів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент зі значним відривом лідирує партія "Слуга народу"

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 10% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

"Слуга народу" - 41.52%

"Опозиційна платформа - За життя" - 12.02%

"Європейська солідарність" - 8.80%

"Батьківщина" - 8.72%

Партія "Голос" - 6.37%

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка зараз має 4.68%.

Нагадаємо, на виборах до Верховної ради 21 липня по партійним спискам 5%-ий бар'єр долають п'ять політичних сил.

За даними першого Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центр Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають такі політичні сили: "Слуга народу" - 44,2%; "Опозиційна платформа - За життя" - 11,4%; "Європейська солідарність" - 8,8%; "Батьківщина" - 7,4% і "Голос" - 6,5%

Як писало РБК-Україна, за даними ЦВК остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%.