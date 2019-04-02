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ЦВК оприлюднила повні результати голосування за кордоном

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 09:21
ЦВК оприлюднила повні результати голосування за кордоном
Фото: вибори 2019 (РБК-Україна)

У голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тис. українців

За остаточними результатами першого туру виборів 2019 на закордонних дільницях переміг чинний президент України Петро Порошенко. Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Зазначимо, станом на 2 квітня опрацьовано 100% протоколів по закордонному округу, який складається з 101 дільниці. Також вказується, що всього в голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тис. українців.

Голоси українських виборців на закордонному окрузі розподілилися наступним чином:

  • Петро Порошенко - 38,93%
  • Володимир Зеленський - 26,01%
  • Анатолій Гриценко - 10,64%
  • Ігор Смешко - 6,62%
  • Руслан Кошулинський - 4,67%
  • Юлія Тимошенко - 4,21%
  • Юрій Бойко - 3,91%
  • Олександр Вілкул - 1,80%

За даними ЦВК, в Німеччині за Порошенка проголосували понад 42% з 7,1 тис. виборців, в США 56,2% з майже трьох тисяч осіб, а в Італії 40,60% з 5,3 тис. українців. Володимир Зеленський переміг в Польщі з результатом 38,70% (всього 7,8 тис. виборців) і Білорусі з 41,02% (загалом понад 1 тис.).

Юрій Бойко найбільше голосів набрав в Молдові та Естонії.

Нагадаємо, спеціальний координатор ОБСЄ та почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва заявляв, що перший тур виборів 2019 в Україні був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.

Зазначимо, заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко повідомив, що офіційні результати першого туру виборів 2019 планують оголосити до 10 квітня.

Також РБК-Україна писало, що у Центральній виборчій комісії посилять контакти з окружними виборчими комісіями до призначення другого туру президентських виборів.

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