ЦИК обнародовал результаты голосования на 210-м округе

Фото: Борис Приходько (УНИАН)

Комиссия установила результаты выборов 16 августа

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты внеочередных выборов в Верховную раду по последнему 210-му одномандатному избирательному округу в Черниговской области в официальном издании "Голос Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию в издании.

Так, победителем признан Борис Приходько.

"Сведения о народном депутате Украины, избранном на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе № 210. Приходько Борис Викторович, 1973 года рождения", - указано в публикации.

Напомним, ЦИК ранее установил результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе (ОВО) № 210 в Черниговской области. Отметим, что до 16 августа на округе продолжались столкновения между сторонниками кандидатов - самовыдвиженца Сергея Коровченко и Бориса Приходько, который заявил о фальсификации. ОИК пересчитала голоса.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия в ходе заседания в четверг, 15 августа, обязала окружную избирательную комиссию 210 округу составить и предоставить уточняющий протокол относительно итогов голосования на парламентских выборах.

Так, 16 августа под зданием окружной избирательной комиссии на 210 округе в Прилуках (Черниговская область) происходили столкновения: бросали дымовые шашки, также там были замечены "титушки".