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ЦВК оприлюднила результати голосування на 210-му окрузі

Новини » Вибори 2019    21.08.2019 - 10:40
ЦВК оприлюднила результати голосування на 210-му окрузі
Фото: Борис Приходько (УНІАН)

Комісія встановила результати виборів ще 16 серпня

Центральна виборча комісія оприлюднила результати позачергових виборів до Верховної ради за останнім 210-му одномандатному виборчому округу в Чернігівській області в офіційному виданні "Голос України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію у виданні.

Так, переможцем визнано Бориса Приходька.

"Відомості про народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 210. Приходько Борис Вікторович, 1973 року народження", - зазначено в публікації.

Нагадаємо, ЦВК раніше встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) № 210 в Чернігівській області. Відзначимо, що до 16 серпня на окрузі тривали сутички між прихильниками кандидатів - самовисуванця Сергія Коровченко і Бориса Приходько, який заявив про фальсифікацію. ОВК перерахувала голоси.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія у ході засідання у четвер, 15 серпня, зобов'язала окружну виборчу комісію 210 округу скласти та надати уточнюючий протокол щодо підсумків голосування на парламентських виборах.

Так, 16 серпня під будівлею окружної виборчої комісії на 210 окрузі в Прилуках (Чернігівська область) відбувалися зіткнення: кидали димові шашки, також там були помічені "тітушки".

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