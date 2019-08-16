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ЦИК признал Приходько нардепом от 210 округа

Новости » Выборы 2019    16.08.2019 - 23:25
ЦИК признал Приходько нардепом от 210 округа
Фото: Борис Приходько (УНИАН)

Решение было объявлено на основании уточненного протокола ОИК

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе (ОВО) № 210 в Черниговской области. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на решение ЦИК.

Отмечается, что в пятницу, 16 августа, после перерыва Комиссия продолжила заседание и признала избранным народным депутатом Украины Бориса Приходько. До сегодняшнего дня на округе продолжались столкновения между сторонниками кандидатов - самовыдвиженца Сергея Коровченко и Бориса Приходько, который заявил о фальсификации. ОИК пересчитала голоса.

По данным ЦИК, результаты выборов на округе были установлены на основании постановления Комиссии от 16 августа 2019 года № 1880 "Об исполнении судебного решения", а также на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе № 210, в том числе с пометкой "Уточненный".

Также основанием для признания Приходько нардепом стали протоколы окружной избирательной комиссии ОВО № 210 о повторном подсчете голосов избирателей. ЦИК составила соответствующий протокол об итогах голосования в округе №210.

"На основании указанного протокола ЦИК установил результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИО № 210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Бы.В.", - сообщает пресс-служба Комиссии.

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Напомним, Центральная избирательная комиссия в ходе заседания в четверг, 15 августа, обязала окружную избирательную комиссию 210 округу составить и предоставить уточняющий протокол относительно итогов голосования на парламентских выборах.

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