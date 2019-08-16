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В Прилуках на 210-м округе происходят столкновения

Новости » Выборы 2019    16.08.2019 - 12:18
В Прилуках на 210-м округе происходят столкновения
Фото: "титушки" возле здания, где находится ОИК 210 округа (facebook.com/PanoramaChernihivshini)

В здание ОИК закинули дымовую шашку

Под зданием окружной избирательной комиссии на 210 округе в Прилуках (Черниговская область) происходят столкновения: бросают дымовые шашки, также там замечены "титушки". Об этом сообщает издание "Слово и дело", а также местные паблики.

Вот как то так ! Как же не хочется терять власть Дубелю и Корове что готовы даже Палить все что бы бюллетени не уехали в ЦВК где реакция Президента эти Шакалы должны сесть !

Опубліковано Евгенією Аверьяновою Четвер, 15 серпня 2019 р.

В частности, на один из этажей здания, где находится ОИК, закинули дымовую шашку для того, чтобы получить доступ к бюллетеням.

В Прилуках на 210-м округе происходят столкновения

Местные паблики сообщают, что у здания ОИК собираются "титушки", чтобы запугивать местных жителей.

"Внимание!!! Коровченко собирает своих "титушок" под ОИК, чтобы запугивать местных жителей, которые приходят поддержать Приходько", - пишет портал "Панорама Черниговщины".

Напомним, Центральная избирательная комиссия ранее обязала окружную избирательную комиссию 210-го округа составить и подать уточняющий протокол по итогам голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. ЦИК ожидает предоставления протокола не позднее 12:00 16 августа.

Следует отметить, это единственный округ, где не объявлен избранным депутат. Также Черниговский окружной административный суд обязал ОИК признать недействительным голосование на избирательном участке №740243.

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продлила установление результатов выборов в Раду на 210 округе (Черниговская область).

Стоит отметить, что список депутатов Верховной рады Украины IX созыва в изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер" был опубликован без одной фамилии, поскольку еще не установлены результаты выборов в округе №210.

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