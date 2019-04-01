ЦИК обнародовал данные подсчета 40% голосов

Результаты выборов в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала более 40% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 6:56 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,22% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,65% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, 13,13% голосов "за".

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК обработал уже более 35% бюллетеней: первое место занимает Зеленский, на втором - Порошенко, а на третьем - Юлия Тимошенко.

Отметим, согласно окончательным данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,6% голосов, Петр Порошенко на втором месте - за него отдали голоса 17,8% респондентов, а у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

Подчеркнем также, Центризбирком обнародовал окончательные данные по явке избирателей: она составила 63,52% в 199 округах. При этом во Львовской области она оказалась наивысшей - 68,88%. Вместе с тем голосовать не пришли, как гласят данные Центризбиркома, более 10 млн избирателей.