ЦВК оприлюднила дані підрахунку 40% голосів

Результати виборів в Україні: Центральна виборча комісія опрацювала більше 40% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 6:56 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 30,22% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,65% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,13% голосів "за".

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК опрацювала вже понад 35% бюлетенів: перше місце займає Зеленський, на другому - Порошенко, а на третьому - Юлія Тимошенко.

Відзначимо, згідно з остаточними даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,6% голосів, Петро Порошенко на другому місці - за нього віддали голоси 17,8% респондентів, а у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

Підкреслимо також, Центрвиборчком оприлюднив остаточні дані щодо явки виборців: вона склала 63,52% в 199 округах. При цьому у Львівській області вона виявилася найвищою - 68,88%. Разом з тим голосувати не прийшли, як свідчать дані Центрвиборчкому, більше 10 млн виборців.