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В ЦИК назвали условие проведения досрочных местных выборов

Новости » Политика    25.10.2019 - 12:29
В ЦИК назвали условие проведения досрочных местных выборов
Фото: Олег Диденко (УНИАН)

Досрочные местные выборы могут пройти только по решению суда

Досрочные местные выборы в Украине могут пройти только точечно и по решению суда. Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.

По его словам, местные выборы, например, в Одессе, Днепре или Киеве могут пройти только точечно, и основания прописаны в законе о местном самоуправлении.

"Например, если решением суда будет установлено какое-то нарушение, после обращения областной (в случае Киева - городской) государственной администрации Верховная рада может назначить внеочередные выборы", - отметил Диденко.

Он также исключает проведение досрочных выборов в Киеве 8 декабря.

"Согласно закону, избирательный процесс на местных выборах продолжается 50 дней, а назначаются они за 70 дней до голосования. Недавно в Верховной раде зарегистрировали новую редакцию закона о столице, в которой предусмотрены выборы в Киеве 8 декабря. Но, насколько я помню, документ не приняли даже в первом чтении", - добавил он.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что проведение местных выборов в Украине не стоит в повестке дня правящей партии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что местные выборы должны пройти как можно скорее по всей стране.

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