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Местных выборов нет на повестке дня, - Арахамия

Новости » Политика    12.10.2019 - 21:22
Местных выборов нет на повестке дня, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По мнению Арахамии, досрочных местных выборов не будет

Проведение местных выборов в Украине не на повестке дня "Слуги народа". Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью LB.ua.

Так, отвечая на вопрос, планируют ли в "Слуге народа" проведение внеочередных местных выборов в Украине весной 2020 года несмотря на то, что плановые выборы должны состояться осенью, Арахамия заявил, что данный вопрос не на повестке дня.

"На повестке дня нет выборов... О весне я слышал, но есть аргумент, который вы озвучили (плановые выборы осенью - ред.)", - подчеркнул он.

По словам Арахамии, для партии наилучшим вариантом является проведение местных выборов осенью, так как до весны "Слуга народа" может не успеть собрать необходимое количество кандидатов.

"Весной нам не на руку. Местные выборы - это 149 тысяч людей (кандидатов - ред.). С такими трудностями был собран список "Слуги народа" из 300 кандидатов. Представьте себе, что такое почти 150 тысяч. Вы должны понимать, что нет смысла начинать досрочные выборы, если мы не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово", - добавил нардеп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Украине должны состояться как можно быстрее. По мнению Зеленского, проведение местных выборов в короткие сроки позволит перезагрузить власть на местах.

Также сообщалось, что сейчас разрабатывается проект нового административно-территориального устройства Украины. Законопроект будет принят не раньше февраля 2020 года, поскольку необходимо внести изменения в Конституцию.

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Новости Украины Слуга народаДавид АрахамияМестные выборы
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