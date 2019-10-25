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У ЦВК назвали умову проведення дострокових місцевих виборів

Новини » Політика    25.10.2019 - 12:29
У ЦВК назвали умову проведення дострокових місцевих виборів
Фото: Олег Діденко (УНІАН)

Дострокові місцеві вибори можуть пройти тільки за рішенням суду

Дострокові місцеві вибори в Україні можуть пройти тільки точково і за рішенням суду. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив новий голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко.

За його словами, місцеві вибори, наприклад, в Одесі, Дніпропетровську чи Києві можуть пройти тільки точково, і підстави прописані в законі про місцеве самоврядування.

"Наприклад, якщо рішенням суду буде встановлено якесь порушення, після звернення обласної (у разі Києва - міської) державної адміністрації Верховна рада може призначити позачергові вибори", - зазначив Діденко.

Він також виключає проведення дострокових виборів у Києві 8 грудня.

"Згідно із законом, виборчий процес на місцевих виборах триває 50 днів, а призначаються вони за 70 днів до голосування. Нещодавно у Верховній раді зареєстрували нову редакцію закону про столицю, в якій передбачені вибори в Києві 8 грудня. Але, наскільки я пам'ятаю, документ не прийняли навіть у першому читанні", - додав він.

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що проведення місцевих виборів в Україні не стоїть на порядку денному правлячої партії.

До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що місцеві вибори повинні пройти як можна швидше по всій країні.

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