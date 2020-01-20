ЦИК назвал сумму расходов на выборы нардепа на округе в Харьковской области

Выборы пройдут из-за того, что нардепа Кучера назначили главой Харьковской ОГА
Центральная избирательная комиссия назвала сумму, которую потратят на промежуточные выборы народного депутата на округе № 179 в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Как сообщается, ЦИК утвердила объем денег на проведение выборов в размере 10 332 337 гривен.
Расходы разделили на три статьи:
Согласно плану, с 16 января до 3 февраля включительно будет проходить выдвижение кандидатов в народные депутаты в одномандатном округе; до 24 января включительно - образование окружной избирательной комиссии; до 24 часа 13 марта - окончание предвыборной агитации; до 30 марта включительно - установление результатов выборов.
Напомним, ЦИК назначила промежуточные выборы на 176 округе в декабре 2019 года. Это произошло после того, как в ноябре президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера новым главой Харьковской областной государственной администрации. На парламентских выборах Кучер баллотировался в 179 округе Харьковской области.