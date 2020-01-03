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ЦИК утвердил план выборов депутата на округе в Харьковской области

Новости » Политика     03.01.2020 - 14:13
ЦИК утвердил план выборов депутата на округе в Харьковской области
Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы пройдут из-за того, что депутата Кучера назначили главой Харьковской ОГА

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила Календарный план подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины, которые состоятся 5 марта 2020 года в округе № 179 в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно плану, с 16 января до 3 февраля включительно будет проходить выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном округе; до 24 января включительно - образование окружной избирательной комиссии; до 24 часа 13 марта - окончание предвыборной агитации; до 30 марта включительно - установление результатов выборов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 20119 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на округе № 179 в Харьковской области.

До того в ЦИК поступило постановление Верховной рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера, который победил на округе в ходе досрочных выборов в Раду в 2019 году.

Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера новым главой Харьковской областной государственной администрации. На парламентских выборах Кучер баллотировался в 179 округе Харьковской области.

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