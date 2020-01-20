ЦВК назвала суму витрат на вибори нардепа на окрузі в Харківській області

Центральна виборча комісія назвала суму, яку витратять на проміжні вибори народного депутата на окрузі № 179 в Харківській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, ЦВК затвердила обсяг коштів на проведення виборів у розмірі 10 332 337 гривень.

Витрати розділили на три статті:

видатки Центральної виборчої комісії - 1 млн 58 тис. 28 гривень;

витрати окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України, в тому числі видатки дільничних виборчих комісій - 9 млн 255 тис. 109 гривень;

витрати на придбання паперу й витратних матеріалів для виготовлення органом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень - 19 тис. 200 гривень.

Згідно з планом, з 16 січня до 3 лютого включно триватиме висування кандидатів у народні депутати в одномандатному окрузі; до 24 січня включно - утворення окружної виборчої комісії; до 24 години 13 березня - закінчення передвиборної агітації; до 30 березня включно - встановлення результатів виборів.

Нагадаємо, ЦВК призначила проміжні вибори на 176 окрузі у грудні 2019 року. Це сталося після того, як у листопаді президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кучера новим головою Харківської обласної державної адміністрації. На парламентських виборах Кучер балотувався в 179 окрузі Харківської області.