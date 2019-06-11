ЦВК назвала кількість спостерігачів ОБСЄ на виборах

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, планується залучити близько 100 довгострокових спостерігачів

На липневих виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. Про це йдеться у повідомленні Центральної виборчої комісії.

За словами глави ЦВК Тетяни Сліпачук, на виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.

"Зараз найважливіше для нас - вирішити питання державних закупівель. Схвалено всього лише тимчасове рішення. Також зауважу, що ЦВК довелося перекласти на окружні комісії питання про проведення державних закупівель", - зазначила вона.

Нагадаємо, вчора ЦВК зареєстрував ще 31 кандидата в народні депутати України на вибори до Верховної ради. Так, комісія на черговому засіданні зареєструвала 29 кандидатів, які балотуються в одномандатний виборчий округ у порядку самовисування, у тому числі діючих нардепів Богдана Дубневича (округ 118) і Світлану Заліщук (округ 199).

Крім того, ЦВК зареєструвала 2 кандидатів у народні депутати України, висунутих на з'їздах політичними партіями, в одномандатних виборчих округах.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центрвиборчкому укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів до Верховної ради.