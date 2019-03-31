ЦИК назвал число избирателей в Украине

На выборах 2019 могут проголосовать более 26,6 млн украинцев. Об этом на брифинге сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на начало голосования 31 марта фактическое количество избирателей в Украине составляет 26 611 979 человек.

"В том числе, количество избирателей не по месту голосования составляет 593 278. Количество округов, которые уже подали информацию, - 179", - сообщила Слипачук.

Напомним, в начале недели сообщалось, что услугой временного изменения места голосования на выборах 2019 воспользовались свыше 265 тыс. граждан Украины. Наибольшее количество избирателей, которые изменили участок, зарегистрировано в восточных областях.

Отметим, ранее Служба внешней разведки сообщала, что спецслужбы Российской Федерации планируют масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины. В частности, РФ якобы планировала заражение "вирусом-закладкой", который способен искажать статистические данные серверов и компьютеров избирательных округов и участков.