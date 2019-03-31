ЦВК назвала кількість виборців в Україні

На виборах 2019 можуть проголосувати понад 26,6 млн українців. Про це на брифінгу повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на початок голосування 31 березня фактична кількість виборців в Україні складає 26 611 979 осіб.

"У тому числі, кількість виборців не за місцем голосування становить 593 278. Кількість округів, які вже подали інформацію, - 179", - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, на початку тижня повідомлялося, що послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах 2019 скористалися понад 265 тис. громадян України. Найбільшу кількість виборців, які змінили дільницю, зареєстровано у східних областях.

Зазначимо, раніше Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що спецслужби Російської Федерації планують масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України. Зокрема, РФ нібито планувала зараження "вірусом-закладкою", який здатний спотворювати статистичні дані серверів і комп'ютерів виборчих округів та дільниць.