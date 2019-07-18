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ЦВК напередодні виборів виніс попередження партії і майже 700 кандидатів

Новини » Вибори 2019    18.07.2019 - 19:05
ЦВК напередодні виборів виніс попередження партії і майже 700 кандидатів
Фото: задні ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попередження було оголошено за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів майже 700 кандидатів у народні депутати та політичної партії "Сила людей" напередодні позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК Facebook.

Як повідомляється, 18 липня відбулося чергове засідання ЦВК, в ході якого Комісія бъявила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів 684 кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах.

"Також оголошено попередження за порушення терміну відкриття рахунків виборчого фонду політичної партії "Сила Людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 17 липня правоохоронці зареєстрували вже 4843 порушень під час виборчої кампанії і склали 930 адміністративних протоколів. Також за фактом порушень Національна поліція відкрила 250 кримінальних проваджень.

Крім того, 8 липня ЦВК вже оголошував попередження 38 кандидатам у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів.

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