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ЦВК розпочала публічні закупівлі до дострокових виборів Ради

Новини » Вибори 2019    27.05.2019 - 17:45
ЦВК розпочала публічні закупівлі до дострокових виборів Ради
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комісії зазначили, що ЦВК оголосила 4 лоти по публічних закупівлях

Центральна виборча комісія розпочала публічні закупівлі до дострокових виборів Верховної ради. Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Радченка, закупівлі були оголошені 25 травня.

"25 травня 2019 року ЦВК було оголошено чотири лоти по публічних закупівлях. Перший вид торгів - це закупівля послуг з виготовлення та доставки інформаційних плакатів політичних партій кандидатів у народні депутати, які зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному окрузі. Очікувана вартість цих торгів понад 14 мільйонів гривень", - заявив замглави ЦВК.

Окрім того, Центрвиборчком оголосив торги на виготовлення та доставку бланків протоколів ДВК. Очікувана вартість цього тендеру - понад 20 мільйонів гривень.

"Закупівля виготовлення та доставки великих виборчих стаціонарних скриньок. Така закупівля зумовлена тим, що кількість скриньок, відповідно до закону "Про вибори народних депутатів", є більшою, ніж скриньок відповідно до виборів президента. Буде закуплено понад 3 тисячі скриньок. Очікувана вартість понад 11 мільйонів гривень", - додав він.

Також, ЦВК оголошує торги на виготовлення та доставку архівних боксів з очікуваною вартістю у понад 4 мільйони гривень.

Нагадаємо, Центрвиборчком просить Донецьку та Луганську ВЦА надати висновки про можливість організації та проведення позачергових виборів до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

Додамо також, Центральна виборча комісія України відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної ради.

Донецьку та Луганську ВЦА просять надати висновки про можливість проведення виборів ЦВК вимагає від президента, Ради і Кабміну умов тендеру на вибори
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