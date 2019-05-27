Донецкую и Луганскую ВГА просят предоставить выводы о возможности проведения выборов

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВГА должны предоставить свои выводы не позднее 3 июня

Центральная избирательная комиссия просит Донецкую и Луганскую областные государственные администрации - военно-гражданские администрации предоставить выводы о возможности организации и проведения внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, 27 мая состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия своим постановлением обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - военно-гражданским администрациям по поводу предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с законом по состоянию на 27 мая 2019 года внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на территориях, входящих в состав одномандатных избирательных округов, определенных постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 № 82, в пределах соответствующей области и их получение комиссией не позднее 3 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК внес изменения в свое постановление от 26 января 2012 № 18 "О требованиях к помещениям окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины, нормах обеспечения избирательных комиссий оборудованием, инвентарем, транспортными средствами и средствами связи, оргтехникой, другими материальными ценностями, видах услуг, которые избирательные комиссии могут закупать за счет средств государственного бюджета Украины".

Также внесены изменения в постановление ЦИК от 18 апреля 2013 № 81 "О разъяснении о порядке внесения изменений в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины".

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия Украины открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной рады.

Кроме того, Центризбирком обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Раде, Кабмину и МЭРТ, и утвердил календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных парламентских выборов.