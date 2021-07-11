ЦИК Молдовы признал парламентские выборы состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Молдовы признала парламентские выборы состоявшимися. Явка на 16:00 превысила 34%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
К 16:00 в Молдове проголосовали более 900 тысяч граждан, а на заграничных участках - более 142 тысяч избирателей.
При этом несколько заграничных участков для голосования уже закрылись, в частности, в Китае и Японии.
Кроме того, сегодня в ЦИК поступило пять жалоб на проведение предвыборной агитации в социальных сетях и неправильное опечатывание урн для голосования.
Так, в Лондоне на участков был организованный подвоз избирателей, а в России на участке для голосования гражданам предлагали ваучеры.
Напомним, сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы.
Кроме того, суд отказал в массовом закрытии участков в Приднестровье.