ЦВК Молдови визнала парламентські вибори такими, що відбулися

До 16:00 в Молдові проголосували понад 900 тисяч громадян, а на закордонних дільницях - понад 142 тисяч виборців.

При цьому кілька закордонних дільниць для голосування вже закрилися, зокрема, в Китаї та Японії.

Крім того, сьогодні в ЦВК надійшло п'ять скарг на проведення передвиборної агітації в соціальних мережах і неправильне опечатування урн для голосування.

Так, у Лондоні на дільницях було організовано підвезення виборців, а в Росії на дільниці для голосування громадянам пропонували ваучери.